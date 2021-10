Sophie Codegoni ha ufficialmente chiuso con Gianmaria Antinolfi. Nella Casa del Grande Fratello Vip, in vista del party di Halloween c’è molta tensione tra i due concorrenti.

Tutte le mie amiche ti dicono di non fare certi gesti e tu sapendo che non lo avrei apprezzato lo hai fatto per fare la cosa televisiva, quando neanche mi saluti la mattina. Noi da prima della puntata non ci parlavamo da due giorni, dai. Non mi va più di parlare, le tue parole per me volano. Ormai si vede, devi capire: la maschera ti è caduta.

Sei talmente insicuro che neanche tu riesci a capire più chi è Gianmaria. A parole puoi dire quello che vuoi. Ti chiedo per favore di smetterla.