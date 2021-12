Inutile dire quanto l’ingresso di Barù nella Casa del Grande Fratello Vip sia stata una ventata di aria fresca. Il nipote di Costantino Della Gherardesca è ironico, intelligente e sempre sul pezzo.

Nathaly Caldonazzo lamentava l’assenza di “maschi alfa” ed ha fatto una considerazione evitabilissima (“Gli uomini stanno passando all’altra sponda…”), il nipote di Costantino, quindi, le ha risposto con una battuta che racconta anche il suo concetto di amore:

Io sono fluido. Se è vero? No, ma va di moda dirlo… mi piace l’anima delle persone. E’ che per esserlo ti deve piacere l’uccello. A me non piace… cioè il mio mi piace, gli altri no.