Chi è Barù Gaetani? Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip è già conosciuto dal pubblico anche per avere preso parte a numerose trasmissioni esordendo, sul piccolo schermo, al fianco dello zio Costantino Della Gherardesca durante la prima edizione di Pechino Express.

Chi è Barù Gaetani, nuovo concorrente del GF Vip

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, questo il nome per intero, è famoso anche sui social dove strizza l’occhio sempre di più al mondo dei food influencer. Proprio per questo motivo, si definisce: “Buongustaio. Food and wine consultant”,

Lavoro e apparizioni TV

Enologo ed esperto di cucina, Barù ha studiato all’Università di San Diego e si è laureato in storia per poi specializzarsi in enologia nel corso di un viaggio in Argentina.

Per questo motivo, ha lavorato per varie cantine tra le più importanti in Italia.

Per quanto riguarda la televisione, l’abbiamo visto per la prima volta a Pechino Express al fianco dello zio Costantino Della Gherardesca (si sono classificati al terzo posto e Costantino, l’anno successivo, ha preso in mano le redini dello show).

E’ stato giudice di Cuochi e Fiamme, il cooking show trasmesso su La7 condotto da Simone Rugiati. Dovrebbe avere tra i 43 e 44 anni (non ha mai dichiarato la sua età con precisione).

Vita privata, famiglia e fidanzata

La sua famiglia è di origini nobili. E’ stato il padre a dargli il soprannome di Barù, in quanto secondo lui apparterrebbe a una “nuova specie di essere vivente”.

A quanto pare dovrebbe avere una amicizia speciale con la modella Maria Carla Boscono. In passato è stato legato a Victoria Cabello.