Sonia Bruganelli, quando torna al GF Vip? L’opinionista conferma la data

Quando tornerà Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip? Se lo saranno chiesti in tanti, ieri, nell’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e che ha visto per la seconda volta la presenza di Laura Freddi al posto della moglie di Paolo Bonolis.

Quando torna Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip?

Dell’assenza di Sonia Bruganelli, impegnata nella vacanza di fine anno a Dubai con la famiglia al completo, se ne era ampiamente parlato nei giorni scorsi. La sua mancanza nello studio del GF Vip sarebbe dovuta essere relegata solo alla puntata del 3 gennaio scorso.

Il repentino cambio di programmazione ha portato alla messa in onda di una puntata speciale del Grande Fratello Vip anche nel prime time del venerdì di Canale 5 ma anche in questa occasione Laura Freddi si è mostrata disponibile nel prendere il posto dell’amica Sonia Bruganelli.

Il suo ritorno è previsto nella puntata del prossimo lunedì 10 gennaio, come svelato dal padrone di casa Alfonso Signorini ieri sera. Al tempo stesso ha anche salutato e ringraziato la Freddi per la sua disponibilità per queste due puntate.

La stessa Bruganelli ha confermato il suo imminente ritorno in una diretta Instagram da Dubai insieme al marito Paolo Bonolis durante la quale, dopo aver scherzato sulla possibilità di non tornare più in studio, ha aggiunto: “Ci vediamo lunedì prossimo”. Per Adriana Volpe, la pacchia è ufficialmente finita!