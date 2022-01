Sonia Bruganelli questa sera sarà la grande assente nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. L’opinionista che finora ha affiancato la collega Adriana Volpe nello studio romano del reality condotto da Alfonso Signorini, stasera sarà sostituita da Laura Freddi, ex Vippona ed ex compagna di Paolo Bonolis, attuale marito della Bruganelli.

Sonia Bruganelli assente al GF Vip: sostituita da Laura Freddi

Ma perché Sonia Bruganelli non è presente oggi al GF Vip? La risposta è molto semplice: l’opinionista è partita alla volta di Dubai per una vacanza in famiglia in occasione dell’ultimo dell’anno ed è ancora fuori dall’Italia. Nonostante questo è intervenuta in queste ore in un video su Instagram (in apertura) nel quale ha parlato della sua assenza e ha commentato l’approdo di Laura Freddi nel reality.

La Freddi era stata concorrente nella prima edizione del GF Vip, dunque conosce molto bene le dinamiche del programma. Nei giorni scorsi erano emerse le indiscrezioni secondo cui la sua scelta da parte di Alfonso Signorini sarebbe stata una sorta di “vendetta” di quest’ultimo nei confronti della Bruganelli, ma Sonia era intervenuta per smentire prontamente.

Cosa pensa invece della donna che andrà a sostituirla? Ecco le sue parole:

Sono felicissima che ci sia lei perché è un’amica, molto. E perché secondo me lei che viene dal GF Vip credo che per lei sarà un’emozione forte e son contenta.

Il resto nel video in apertura.