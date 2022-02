Soleil Sorge ieri sera ha avuto un forte crollo dopo aver baciato Delia Duran ed essersi confrontata con Alex Belli a muso duro sotto la doccia. Stamattina, a mente lucida, ha svelato a Sophie il perché del suo approccio saffico.

Soleil spiega perché ha baciato Delia

“Io la prendo un po’ come palese gioco da parte di Delia, perché se veramente ci stai male non ti viene di baciare Soleil e non sei coerente perché l’altro giorno eri triste ed hai dato uno schiaffone ad Alex perché ti ha portato la colazione a letto…”, ha affermato Sophie.

La Codegoni ha aggiunto:

Anche perché se tu come dici, hai questa gelosia che è umana… dare un limone a Sole davanti ad Alex. Sai anche che ad un uomo può provocare una reazione, un desiderio… non ti viene da farlo se hai un minimo di rancore a meno che tu non voglia giocare.

Soleil, di contro, ha svelato perché ha baciato Delia:

E’ tutta una stronz*ta, l’ho fatto apposta, certo… quel momento lì l’ho fatto proprio appositamente per mettere un punto alla cosa.