Pronostici e previsioni in vista della prossima prima serata di venerdì del GrandeFratello Vip. Chi potrebbe rischiare di uscire dalla Casa tra Jessica, Federica, Davide e la coppia Urtis-Marini? Soleil ha un suo preciso pensiero in merito.

Una previsione? Per me, in base a come dovrebbe andare da telespettatrice per logica mia, o Federica o Jessica. Ha fatto 4 mesi di GF… non è che ha un ruolo fondamentale che la porterei in finale come telespettatrice. Piuttosto Lulù.