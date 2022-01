Soleil Sorge non ha preso bene il cambio di rotta del pubblico che ha deciso di scegliere Nathaly Caldonazzo come sua preferita. Per questo motivo, rifugiata in sauna con Manila Nazzaro, ha chiesto di uscire dal Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge vuole lasciare il GF Vip: Miriana e Gianmaria “godono”

Soleil vuole fare una sorta di campagna elettorale per uscire dal GF Vip: “Non ce la faccio più”, ha affermato confidandosi con Manila. Secondo la Sorge dentro la Casa ci sarebbero troppe situazioni che non le piacciono più.

Soleil che parlando con Katia dice che vuole uscire e non so cosa fare se votarla o no ? — Guido (@Guido80407877) January 11, 2022

Soleil che siccome sospetta di uscire per via del televoto (😱)adesso cerca un escamotage dicendo che non sta più bene e vuole uscire …, quando entrerà Delia 🤣🤣✈️✈️⚰️⚰️prende la porta rossa e vola dal Men.

COLPO DI SCENA O…

…magari era già tutto organizzato 😏#gfvip — wlaciga (@la_ciga) January 11, 2022

E se Soleil ci è rimasta male, Miriana e Gianmaria hanno “goduto” per la disfatta. “Comunque è un segnale pazzesco da fuori questo… è un segnale forte”, ha affermato la Trevisan parlando della reazione del pubblico.

Secondo Jessica la situazione si è ribaltata per merito dell’unione di più fandom mentre Gianmaria ha festeggiato la disfatta della ex affermando:

Quando hanno detto che la vip salva era Nathaly io ho detto: ‘godo mamma come godo’.