Andrea Iannone “entra” al GF Vip ma solo nei discorsi tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due ex fidanzati, infatti, poco prima della nuova puntata si sono ritrovati coinvolti in una lite come ai vecchi tempi, durante la quale sono venuti a galla gli altarini di entrambi.

Soleil e Gianmaria litigano al GF Vip e si scoprono gli altarini

Al centro del contendere, i presunti teatrini organizzati e citati da Gianmaria Antinolfi che avrebbero coinvolto anche Sophie Codegoni. A tal proposito l’imprenditore ha citato un “vostro amico”, in riferimento probabilmente ad nome già più volte emerso nel corso del reality.

Soleil a quel punto ha tentato di difendersi sostenendo i presunti motivi per i quali lui starebbe nel reality ed aggiungendo:

Tu ti dimentichi che in questo mondo sei entrato da due giorni e puoi pensare di fare il furbo. Io so tutto. Ti ricordo che quello che si trova qui perché è uscito sui giornali con qualche donna sei tu.

La lite è proseguita con Gianmaria che ha ribattuto, scocciato, alle provocazioni dell’ex, svelando: