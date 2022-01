“Soleil Sorge teme Delia Duran”: ex Vippone ne è convinto ma non esclude un’amicizia

Soleil Sorge ha davvero paura di Delia Duran? E’ questo il dubbio di un ex Vippone che oggi è intervenuto a Mattino Cinque, nella seconda parte dedicata interamente al Grande Fratello Vip. Lui è Biagio D’Anelli, il quale ha detto la sua sulle ultime dinamiche viste nella spiata Casa di Cinecittà ed intervenute dopo l’ingresso della moglie (o ex?) di Alex Belli.

Soleil e Delia: il parere di Biagio D’Anelli

Anche ieri sera Alfonso Signorini ha tentato un confronto tra la Duran e Sorge, dopo che nei giorni precedenti la seconda ha tentato di evitare la moglie del suo amico speciale. In merito l’ex Vippone Biagio D’Anelli si sarebbe fatto un’idea:

Soleil Sorge teme Delia Duran. Si muove nella casa evitando Delia, andando nei luoghi dove non è lei e parlando con le persone che non sono in quel momento vicine a lei.

Secondo Biagio, la moglie di Alex sarebbe pronta ad un confronto con l’influencer (sarebbe entrata proprio per questo), ma l’influencer non sarebbe dello stesso avviso. Lo stesso opinionista, inoltre, non esclude la possibilità che le due possano diventare amiche:

Soleil Sorge e Delia Duran sono molto simili caratterialmente. Può nascere un’amicizia tra loro.

Per il momento però sarebbe una pura utopia.