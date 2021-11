Una lucidissima Soleil Sorge, ieri sera dopo la puntata si è ritrovata con Alex Belli a commentare quanto accaduto e soprattutto a replicare alle nuove parole di Delia Duran. La moglie dell’attore, infatti, alla vigilia del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip è intervenuta a Pomeriggio 5 attaccando ancora una volta l’influencer.

Mentre Delia Duran non indietreggia di un solo passo rispetto a ciò che pensa di Soleil Sorge, quest’ultima inizia a dubitare sempre di più. Dubbi più che leciti e condivisi anche da una buona fetta di utenti social.

E’ possibile che Delia e Alex, all’insaputa di Soleil, stiano davvero seguendo un copione? Questo il dilemma esposto, seppur non esplicitamente, da una svegliassima Soleil. Replicando all’inquilina che ha accusato Delia di averla diffamata ancora una volta, Alex ha commentato:

Non è chiaro quale fosse il commento di Alex ma Soleil ha puntualmente ribattuto asserendo di fare fatica a credere a tutto ciò:

Da come mi hai descritto tu il rapporto, conoscendo te da due mesi – e se lei ti conosce da tre anni dovrebbe conoscere anche la tua persona e quindi anche le sfumature della tua persona -, fa televisione, è una donna e non una ragazzina di 19 anni a cui puoi dare giustificazioni. Mi sembra che abbia vissuto la sua vita, fatto diverse esperienze, viaggi, non mi sembra una così che cade del pero, ingenua, alle prime armi. Quindi dico: stiamo parlando di una situazione che vedi nel Grande Fratello, hai tutte le armi per valutare tutto, in più stiamo parlando del tuo matrimonio e non dovresti già a prescindere avere dubbi. E allora perché questo tipo di comunicazione? E’ questo che non mi torna. Io ho mio marito dentro la Casa del GF Vip, vedo un rapporto dove si avvicina a una donna, in amicizia, che poi viene montata con 2-3 clip dove non c’è nulla di concreto ma viene messo in questo modo con il film rosa, io ci rido su, anche se tutto il mondo dà contro…