“Siamo tutti qua a dire bello e bravo Aldo, ma in realtà fa e dice delle cose che sono totalmente fuori luogo”, questo lo sfogo di Soleil Sorge al termine della puntata in diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5.

Soleil Sorge attacca Aldo Montano: “Non gli si può dire nulla…”

Sebbene Aldo sia uno dei concorrenti più amati ed apprezzati dalla maggior parte dei suoi compagni, Soleil non ha nascosto di aver notato da parte sua degli atteggiamenti che la infastidiscono parecchio.

Per questo motivo l’italo americana ha deciso di sfogarsi con Amedeo Goria, fresco di nomination, prendendo in esempio le critiche rivolte alla fidanzata Vera Miales.

La fashion blogger gli ha fatto notare che, mentre lei viene criticata ogni volta che prova ad esprimere il suo pensiero, Aldo viene lodato dai suoi coinquilini nonostante faccia lo stesso e, secondo lei, anche in maniera piuttosto maleducata.

“Parliamoci chiaro, non è tutto questo granché di persona. Sembra che non gli si possa dire nulla”, ha affermato Soleil.

Il fastidio, comunque, sembra reciproco.

Ed infatti nei giorni passati nemmeno Aldo Montano ha nascosto la sua insofferenza nei confronti di Soleil Sorge: nuovo argomento di conversazione per questo venerdì sera?