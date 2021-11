Soleil Sorge svela quando lascerà la Casa del GF Vip – VIDEO

Soleil Sorge dopo il nuovo confronto (questa volta amichevole) con Delia Duran e Alex Belli, proprio parlando con quest’ultimo, ha svelato quando ha intenzione di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge svela quando lascerà la Casa del GF Vip

Pensavo in Mistery, non lo so, di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha senso stare qua dentro per i triangoli.

Queste le parole di Soleil svelando il suo malumore per essere sempre tirata in mezzo quando si tratta di questioni che non la riguardano in prima persona.

Soleil è una delle concorrenti che più si mettono in discussione in questa sesta edizione un poco carente di dinamiche.

A breve però, arriveranno anche nuovi concorrenti e le cose potrebbero cambiare. Solo allora vedremo se la Sorge deciderà di lasciare la Casa del GF Vip il 13 di dicembre o deciderà di proseguire con il gioco.

Ecco il VIDEO con il suo sfogo.