Dopo la lite tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge per colpa dell’ arricciacapelli sporco di cheratina, Adriana Volpe ha detto la sua in merito allo scontro avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip bacchettando l’italo americana.

Soleil ha toccato un tema molto delicato perché ha detto in un momento di nervosismo facendo i capelli, ha detto a Miriana… beh, insomma… ‘Datti una calmata tu che sei in menopausa’. Ha toccato un tema molto delicato perché Soleil ha seguito la linea della vita di Miriana e quindi sa perfettamente il suo passato sa che è una donna a cui è stato tolto anche l’utero e quindi la menopausa non menopausa è data pure da questo intervento molto delicato e forse quella se la poteva proprio evitare.