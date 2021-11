Non è la prima volta che il nome di Soleil Sorge “orbita” attorno al Grande Fratello Vip. L’indiscrezione arriva durante Casa Chi, nel corso delle chicche di gossip dell’autore del reality show.

Soleil Sorge sarebbe dovuta entrare al Grande Fratello di Barbara d’Urso e avrebbe dovuto fare solo tre settimane all’inizio. Dopo c’è stato uno screzio, che al momento devo approfondire, e al suo posto è entrata proprio all’ultimo Taylor Mega.

Al post di Taylor Mega la prima scelta era stata proprio Soleil. In quell’anno ha vinto Martina Nasoni, era quella edizione. Barbara ha cercato Soleil e lei in un primo momento ha detto di sì. A 24 ore dalla firma è successo qualcosa è c’è stato il cambio di ingresso.

Se è dipeso da Soleil? Non voglio dire altre cose perché voglio la conferma. Non stiamo qui a discutere la professionalità di Barbara, ecco. Il problema certo non è di una professionista come la d’Urso.