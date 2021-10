Soleil è rifatta? Sul web sono spuntate delle fotografie di una giovanissima Anastasia prima che diventasse famosa. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip ha mantenuto intatto il suo sex appeal.

Confrontando le fotografie di Soleil ai tempi di Miss Italia fino ad oggi, si scopre che è cambiata davvero poco. Durante il concorso di bellezza a Salsomaggiore, la Sorge aveva poco più che 20 anni.

Come vi mostriamo in alcuni video a seguire, oltre ad essere praticamente identica, aveva già la stessa sicurezza che possiede pure oggi e, intervistata da Emis Killa gli ha tenuto testa in modo perfetto.

Soleil tramite social ha parlato anche della possibilità di rifarsi il seno, svelando di non volerlo ritoccare:

Non ho intenzione di farlo, ma se fosse così non comprendo il perché di queste parole, immagino che molte ragazze lo facciano per stare meglio con se stesse, piacersi di più magari. Non siate cattivi, apprezzate la natura ma non denigriamo le scelte altrui per favore. Basta poco per passare da complimento al paragone… e già viviamo in una società che lo fa abbastanza.