Ex del GF Vip si candida a Uomini e Donne e boccia una delle Selassié: “Non mi piaceva fisicamente!”

Uno dei primi concorrenti ad essere eliminato dal GF Vip è stato Samy Youssef. Il giovane dalla storia complessa, ha avuto modo di raccontare ciò che ha passato e le difficoltà che ha dovuto affrontare per arrivare in Italia dalla sua terra di origine, l’Egitto, nella speranza di una nuova vita che è riuscito a crearsi.

L’ex gieffino tuttavia, forse per assenza di dinamiche, è stato chiamato ad abbandonare la spiatissima Casa per volere del pubblico. Adesso però per Samy Youssef potrebbero aprirsi nuovamente le porte del piccolo schermo.

In una intervista al settimanale Nuovo Tv, il giovane modello si è candidato ad uno dei programmi più seguiti, Uomini e Donne. Samy sarebbe infatti intenzionato a trovare l’amore, e dunque perché non farlo a favor di telecamera nella trasmissione di Maria De Filippi? Ecco cosa ha raccontato l’ex Vippone:

Ora vorrei innamorarmi. Al giorno d’oggi non è facile trovare la persona giusta. Forse Maria De Filippi potrebbe aiutarmi.

C’è da dire che Samy sarebbe già un volto noto alla produzione della De Filippi in quanto è stato uno dei tentatori di Temptation Island. L’ex gieffino ha aggiunto:

Penso che Maria De Filippi sia una persona professionalmente molto stimolante. Uomini e donne, poi, è proprio un bel programma. Cerco l’amore, mettimi sul trono.

Dopo l’appello alla padrona di casa, Samy Youssef ha anche spiegato che tipo di ragazza sta cercando:

Mi piacerebbe avere una fidanzata, una persona che mi ami. La mia ex coinquilina Jessica era perfetta caratterialmente, però non mi piaceva fisicamente.