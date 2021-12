Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, l’uscita di scena di Alex Belli è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena, compresa la reazione particolare di Soleil Sorge anche per merito di un video che sta girando in queste ore.

Pensando di non essere ripresi dalle telecamere del GF Vip, Alex e Soleil sono scoppiati a ridere battendo il cinque dopo aver piazzato in onda il nuovo colpo di scena nel corso della diretta.

Quello che ha colpito maggiormente della clip “incriminata” è stato il cambiamento repentino di Soleil. Un attimo prima stava piangendo e l’attimo dopo rideva con l’attore scambiandosi un segno di “vittoria”.

Questo e tanti altri gesti, hanno messo in discussione la veridicità del rapporto tra Alex e Soleil, specie con l’ingresso di Delia Duran.

In queste ore Soleil si è detta ancora basita dal comportamento del man del game: “Ha fatto tutto da solo. Ha fatto il colpo di scena, ma lo ha subito da solo”.

Questo famoso triangolo amoroso formato da Delia, Alex e Soleil – nonostante la sua uscita – continua ad essere l’argomento principale dentro (e fuori) la Casa del Grande Fratello Vip.

Ecco il VIDEO “incriminato”.

Solaia che in puntata piange, poi appena parte il video, pensando di non essere visti/ascoltati cominciano a ridere e battere il cinque per il colpo di scena che han messo in atto.

Ma no lei è vera e non recita #gfvip pic.twitter.com/jFbz4mOUHq

— Crudelia (@SistersStars) December 14, 2021