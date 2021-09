Seduti nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti, Nicola Pisu e Giucas Casella hanno parlato delle ragazze e degli amori che potrebbero nascere all’interno della residenza più spiata di Cinecittà.

Tommaso Eletti si sbottona al Grande Fratello Vip: “Mi piace Soleil”

“Riesco sempre a sentire se una donna ci sta o no, e secondo me lei ci potrebbe stare” dice Tommaso riferendosi a Soleil. “A me lei piace molto” confessa l’ex volto di Temptation Island.

Eletti spiega ai compagni che lui e Soleil hanno un carattere molto simile oltre ad avere gli stessi interessi. Nicola chiede a Tommaso quali siano le sue intenzioni, soprattutto nel caso in cui dovesse salvarsi dalla Nomination di questa sera.

Il ragazzo, forse prematuramente, pensa già al futuro e spiega che in una relazione con Soleil Sorge la distanza non sarebbe un problema data la sua intenzione di trasferirsi a Milano una volta uscito dal Grande Fratello Vip.

“Le faccio sempre i grattini la sera, ieri le ho baciato la mano” rivela prima di cambiare argomento a causa dell’arrivo della diretta interessata.

Soleil la penserà allo stesso modo o per lei si tratta soltanto di un’amicizia? Nel frattempo questa sera La Stasi dovrà fare “i conti” con il nuovo faccia a faccia insieme a Gianmaria Antinolfi.