Si chiude oggi, venerdì 24 settembre, la seconda settimana all’insegna del GF Vip 6. In occasione della quarta puntata del reality in programma per la prima serata di oggi su Canale 5, scopriremo anche il nome del primo eliminato dell’edizione. A rischiare di lasciare il reality sono Tommaso Eletti e Davide Silvestri.

Grande Fratello Vip, chi è il primo eliminato?

Chi sarà il primo eliminato del GF Vip? In vista del nuovo appuntamento in compagnia di Alfonso Signorini e delle sue opinioniste, tornano i sondaggi sul web con le principali preferenze del pubblico da casa rispetto ai due nominati. Vediamo subito dai risultati del sondaggio realizzato da Reality House.

Il nome del Vippone che potrebbe avere la peggio, è quello di Tommaso Eletti, con il 25% delle preferenze, contro il 75% a favore dell’attore Davide.

Tra gli altri sondaggi, anche quello del portale Grande Fratello Forum. Alla domanda su chi vuoi salvare tra Davide e Tommaso, gli utenti che hanno partecipato hanno avanzato il nome dell’attore nel 76,89% dei casi portando così l’ex volto di Temptation Island ad essere eliminato dal GF Vip.

Scopriremo nelle prossime ore come avrà votato il pubblico da casa e se davvero sarà Tommaso il primo eliminato di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip!