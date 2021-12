Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, nella notte in Casa si è parlato moltissimo delle reciproche dichiarazioni “d’amore” di Soleil Sorge e Alex Belli, dopo essere stati messi sotto pressione dal contesto.

Al termine della puntata in onda su Canale 5, Soleil Sorge si è ritrovata con Alex Belli ma anche con Jessica Selassiè e Patrizia Pellegrino, commentando i tre messaggi aerei che ha ricevuto dal “misterioso” fidanzato (di cui vi abbiamo già parlato).

Lui è molto preso ma pure tu! – ha affermato Jessica – Per quel poco che posso conoscere di Soleil lei non è mai imbarazzata ma quando si tocca l’argomento Alex lei è sempre imbarazzata. Però pure all’inizio, quando tu non avevi conferme da fuori e dicevi: ‘Chissà se c’è o non c’è…’ e c’è stato questo avvicinamento…