Soleil Sorge confidandosi con Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip, ha nuovamente parlato del suo fidanzato “misterioso” svelando come si sono conosciuti e innamorati.

Stavo vivendo con muri e paure ma pronta ad accogliere qualcosa di bello. Questa è la prima volta che una persona riesce a buttarmi queste cose giù con tanta sicurezza. Questa è la cosa che mi stupisce… nonostante io sia giovane ho visto tanto anche non sulla mia pelle.

Avevo gli occhi molto aperti. Io oggi ho avuto l’ennesima conferma di tutto. E’ una persona che conoscevo già da quattro anni. Questa estate ci siamo riavvicinati dopo che lui si è lasciato con la fidanzata.

Soleil ha proseguito il suo emozionante raccontato:

Ci siamo iniziati a vedere in amicizia e non volevo affrettare nulla perché quando si esce da una relazione non si è pronti. Poi questa estate è capitato che io stavo tornando a Roma e lui doveva andare a Napoli per lavoro e rimanda la coincidenza per pranzare con me.

Ci siamo alzati da tavola alle 19 dopo che eravamo seduti dalle 12. Treno cancellato e andiamo a cena… ci alziamo per fare una passeggiata per Roma e c’era un localino con musica latina e sembrava un film. Lui mi tira dentro il locale e iniziamo a ballare insieme.