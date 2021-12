Alex Belli e Soleil Sorge hanno attirato l’attenzione anche dei nuovi arrivati, che inevitabilmente hanno commentato quello che sta accadendo tra i due. Nell’attore, tuttavia, non manca l’evidente confusione dettata anche dalla situazione sentimentale che ha fuori dalla Casa del GF Vip.

Alex Belli e la confessione al GF Vip su Soleil Sorge

Alex Belli è totalmente nel pallone, alternando momenti di totale adorazione nei confronti della sua inquilina Soleil Sorge ad altri di lucidità in cui non dimentica quello che prova nei confronti della moglie Delia Duran.

A commentare in confessionale la situazione tra Alex e Soleil è stato anche l’ultimo arrivato Giacomo Urtis, che ha asserito:

Ho visto proprio un affiatamento tipico di una coppia, però può essere o una amicizia morbosa o sta nascendo qualcosa…

Confidandosi con Biagio D’Anelli, l’attore ha spiegato di non essere più in grado a gestire la situazione. Ed anche Soleil, confidandosi con Sophie, ha fatto emergere tutta la confusione dettata da quello che starebbe accadendo tra i due, rimproverando ad Alex il fatto di non riuscire a “tutelarsi”.

Alex intanto ha confidato di voler uscire dal GF Vip proprio per tornare dalla moglie. Poi, confrontandosi nuovamente con Soleil ha ammesso:

Devo dirti la verità, io su quello che provo per te sono abbastanza lucido. Se non avessi avuti i miei mondi, i miei impegni, il mio amore fuori, la mia vita stupenda che ho fuori, io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle che c’era dentro la Casa del Grande Fratello.

Poi la confessione spiazzante in confessionale:

Io Soleil veramente la amo, amo tutte le sue sfaccettature, amo quella parte sua debole che è la parte che fa innamorare molto probabilmente un uomo. Le voglio veramente tanto bene. Io sarei disposto ad andarmene via per lasciarla libera. Questa è l’espressione più alta del bene che si può provare per una persona.

L’attore ha poi parlato con Soleil confidando la sua intenzione di averla voluta vivere incondizionatamente e di voler ora lasciare il GF Vip:

Soffriamo un pochino ma poi passa tutto… Magari poi dopo ci vediamo.

Per Soleil però starebbe solo fuggendo da se stesso piuttosto che risolvere la situazione:

Fuggire da una cosa non è mai la risposta, bisogna razionalizzare e trovare una soluzione. E’ lui che dovrebbe comprendere qualcosa al di fuori perché qua dentro è tutto molto chiaro.

Nonostante le intenzioni di Belli di allontanarsi, durante il party di ieri sera del GF Vip ogni tentativo è fallito di fronte a Soleil con la quale ci soni sguardi complici, balli e coccole.