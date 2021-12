Alex Belli, piaccia o meno, continua a fare chiacchiere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Intervistata da SuperGuidaTV, anche Jo Squillo ne ha parlato (e certamente non in positivo) tirando in ballo pure il triangolo con protagoniste Soleil Sorge e Delia Duran.

Chi mi ha deluso invece è sicuramente Alex Belli. Con me ha perso totalmente la faccia e la fiducia. Guardarmi negli occhi, e alla mia domanda “mi hai votato?” ha risposto “No, non avrei assolutamente nessun problema a dirtelo”. Lui mi diceva sempre “sorella sorella sorella”, era un fratello per me.

Poteva benissimo dire, come mi hanno detto altri “preferisco non dirlo”. È un mentitore ai miei occhi è un traditore. Ho preferito Davide, sempre molto onesto che ha detto “io non dico chi ho votato”. Alex diceva che “cercava di sfuggire alla mia domanda e di non dare risposta” invece non è così, lui anche lì ha mentito, perché io ho chiesto tre volte e tutte le volte mi ha detto che non mi aveva votato. Lui non è più credibile ai miei occhi.