Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo hanno risposto alle domande della social room del Grande Fratello Vip svelando di avere un sentimento d’amicizia molto forte che, nonostante il bene, avrebbe comunque subito una piccola battuta d’arresto.

Soleil e Manuel si sono allontanati al GF Vip?

Perché io e Manuel ci siamo allontanati? C’è stato un minimo di gelosia di Lulù che mi ha fatto spostare…

Ha raccontato Soleil parlando del suo posto a tavola durante i pasti nella Casa del GF Vip.

Manuel ha aggiunto:

Io e Sole non ci siamo assolutamente allontanati. Per colpa di terzi ci sono stati dei fraintendimenti. Ma Sole sa cosa penso io di lei e io so cosa pensa lei di me. Abbiamo una bellissima amicizia che speriamo entrambi di portarci fuori.

Proprio per quanto riguarda Lulù, Bortuzzo ha svelato cosa è per lui la giovane sorella Selassiè:

Che cos’è per me Lucrezia? Oltre a una fatina perché sennò si offende. E’ una persona speciale che mi ha fatto capire tante altre cose di me stesso e la ringrazio per questo. Forse vi aspettavate qualcosa di più?