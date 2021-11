Un video particolare di Gianmaria Antinolfi nella Casa del Grande Fratello Vip, sta facendo discutere da ore. Eravamo molto indecisi se condividerlo o meno ma, vista la “curiosità” della cosa, abbiamo optato per la condivisione.

In poche parole? Mentre era intento a fare una partita a biliardo con la stecca in mano, Gianmaria Antinolfi ha indietreggiato verso il muro e si è dato una “ravanata” al lato B.

Ma non è finita qui. L’imprenditore campano dopo aver tirato fuori la mano ha avvicinato le dita al naso odorando con attenzione.

Secondo gli amici della rete, tra l’altro, non è nemmeno la prima volta che accade. Personalmente non aggiungerei altro e vi lascio al video (se avete appena mangiato magari evitate perché vi si potrebbe riproporre la cena…).

Cioè ma gli altri che lo guardano in casa non gli dicono niente? Come fanno anche solo a pensare di baciarlo? 🤢

