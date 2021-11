Prove tecniche di riavvicinamento per Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Entrambi in nomination insieme a Miriana Trevisan, hanno deciso di “riprovarci” aprendosi ad un dialogo che non ha assolutamente convinto Soleil Sorge.

Sophie si riavvicina a Gianmaria e Soleil li prende in giro: “L’avevo predetto…”

Dopo le varie discussioni avvenute nel corso delle ultime giornate, Sophie ha saltato la cena mettendosi sotto le coperte. Gianmaria, dopo averla vista giù di morale ha deciso di prepararle una spremuta d’arancia.

“Piccolina, mia nonna diceva che, qualsiasi male tu abbia, questa fa sempre bene”, ha affermato Gianmaria. Successivamente i due hanno passato la notte in sauna a chiacchierare, sollevando i dubbi di Soleil Sorge che ha scherzato con Alex Belli:

Quando l’ho detto in confessionale ero lì che dicevo: ‘L’oracolo Soleil prevede che lui continuerà dritto per la sua strada e lei rivaluterà tutti i suoi pensieri e torneranno in pace e amore con tutti gli intrighi amorosi… d’altronde basterà questo per salvarsi dalle nomination?’. Non gli resta che… stavolta toccherà alla povera Miriana.

Soleil e Alex su Gianma e Sophie😆#gfvip pic.twitter.com/q4SlwHTzQf — Il Tuttologo (@NLutto) November 17, 2021