Soleil sferra una gomitata a Lulù ed esplode il “drama queen” al GF Vip

Soleil sferra una gomitata (involontaria) a Lulù ed esplode il “drama queen” al GF Vip: “Non potrò essere in puntata!” – VIDEO

Notte frizzantina nella Casa del Grande Fratello Vip. Le vippone, prese dall’entusiasmo, si sono messe a ballare a bordo piscina e Soleil, per errore, ha sferrato una gomitata in pieno viso a Lulù Selassiè che si è trasformata – nel giro di 30 secondi – in una perfetta “drama queen”.

Lulù si è diretta in bagno palesando la concreta possibilità di non poter essere presente nel corso della puntata di giovedì sera. Jessica (verso la santificazione) ha cercato di rasserenare la sorella chiedendo del ghiaccio al GF Vip.

non lei che pensa alla puntata io sono sotto choc #gfvip pic.twitter.com/UMrS9QAssk — aisha🦋 (@frostyelevenn) March 2, 2022

Anche Soleil si è preoccupata così come Manila Nazzaro.

A Manila di perdere tutti i denti per le sue figlie non interessa

#lavapiatters #fairylu pic.twitter.com/ghhcBmn7NW — santippe17 (@jdol_onlyou) March 1, 2022

Dopo poche ore la princess si è tranquillizzata ed ha concluso la nottata abbracciando la Sorge (che si è sincerata, prima della buonanotte, che fosse tutto ok).

Soleil che prima di abbracciare Lulú e darle la buonanotte le controlla il labbro e le da un bacio ❤#gfvip #solearmy pic.twitter.com/7XmBTgABOu — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) March 2, 2022