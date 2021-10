Il politicamente corretto è stato definitivamente abolito dal Grande Fratello Vip, ma alcuni scivoloni non dovrebbero passare in secondo piano. Questa volta a finire nella bufera sono stati Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, per via di alcune parole pronunciate nel contesto del reality ma assolutamente fuori luogo ed offensive. La produzione del GF Vip e Alfonso Signorini ignoreranno anche questo scivolone o saranno presi provvedimenti?

Soleil e Gianmaria, scivolone nella Casa del GF Vip

Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Soleil e Antinolfi hanno avuto un chiarimento durante il quale Gianmaria si sarebbe fatto scappare una serie di parole infelici rispetto al contesto alle quali sarebbe seguita una risata della Sorge. Questo avrebbe sollevato il malcontento di alcuni utenti social che avrebbero commentato con grande enfasi l’accaduto chiedendo la squalifica per entrambi.

I due Vipponi erano impegnati in una conversazione sugli ipotetici teatrini quando Soleil ha commentato in loro difesa: “Ma saremmo deficienti!”. Gianmaria a quel punto ha aggiunto le fatidiche parole finite al centro della polemica:

Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio… Due down!

Alla frase di Antinolfi l’influencer avrebbe reagito con una risata. C’è chi sostiene sia stata una reazione legata alla conversazione in generale e chi ha accusato Soleil di aver riso alle parole dell’ex flirt. In tanti però si domandano se saranno o meno presi dei provvedimenti da parte del Grande Fratello Vip.

CHE SCHIFO , lui che lo dice e lei che ci ride … se non si tratterà l’argomento sarà uno schifo per il programma …

Se l'avesse detto qualcun'altro sareste già qui a chiedere la squalifica ! #gfvip

Soleil ride. SCHIFO. #GFVIP