Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip sono cambiate molte cose tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. La ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato a covare tutta una serie di dubbi sull’atteggiamento sull’atteggiamento dell’imprenditore napoletano, al punto da essere andata letteralmente in tilt.

Sophie Codegoni ed i dubbi su Gianmaria Antinolfi

Sfogandosi con Manila Nazzaro e Jo Squillo, Sophie ha vissuto oggi un momento di sconforto, tanto da scoppiare in lacrime. La situazione con Gianmaria avrebbe fatto emergere in lei una serie di dubbi sul ragazzo, al punto da asserire:

Dopo quello che mi è successo sto facendo di fare un percorso su me stessa per riaprirmi e fidarmi di più. Ho avuto veramente un momento dove non riuscivo a fidarmi di nessuno, ma neanche delle mie amiche quindi non permetto a nessuno di rovinare un percorso che sto facendo da mesi.

In riferimento a Gianmaria, Sophie non lo vedrebbe per niente sincero. A suo dire è possibile che lui stia ricreando un “triangolo” con lei e Soleil Sorge solo per strategia:

Sono sicura che lui sta di nuovo ricreando quel triangolo che stava sparendo, e lui di nuovo… Non si sono più parlati, adesso è successa questa cosa in puntata e lui ricomincia con le battutine, con i discorsi di sette ore sul divano da soli così nella prossima puntata ci saremo io e lui che discutiamo, lui che parla con lei, non sono cose che mi fanno star bene, non sono cose che mi appartengono…

Nel frattempo Sophie ha affrontato direttamente Gianmaria spiegandogli di non essere affatto il suo tipo e rifilandogli un altro sonoro palo:

Mi piaci esteticamente parlando ma non mi piaci mentalmente quindi non vedrei mai una storia con me. Se non ti conosco? Non mi interessa, sei tu che non ti sei fatto conoscere. Ho sentito le tue parole, ti ho dato del tempo e io non ho tempo da perdere e ho capito che tu non sei la persona neanche lontanamente giusta per me parchè da quando c’è questa situazione ho perso la mia energia. Per me sei molto furbo…