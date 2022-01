Sonia Bruganelli nel corso di una diretta su Instagram, ha dato un particolare consiglio a Soleil Sorge dopo l’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip durante la prima serata di ieri.

Io avrei fatto così: fossi in Soleil io me ne andrei dalla Casa e mi farei la mia storia con Alex Belli, o comunque farei ingelosire Delia. E così lei che è andata dentro la Casa si ritrova ora dentro senza Soleil, per cui… no? Così!

Credo che La Stasy ignorerà bellamente il consiglio ed anzi, resterà nella Casa del GF Vip, si confronterà con Delia e, alla “faccia” di Alex, diventeranno grandi amiche.

Il VIDEO in apertura del nostro articolo.

La Bruganelli durante le sue dirette ci regala una gioia dopo l’altra. Ed infatti, sempre nel corso di una live, ha svelato per quale motivo non sopporta Nathaly Caldonazzo:

Voleva prestare il suo volto a una linea di abbigliamento e di borse che ho avuto. Quelle classiche persone che arrivano, non invitate. Un po’ come con Carmen Russo, la questione del matrimonio. Io mi sono trovato Nathalie Caldonazzo all’inaugurazione del negozio, in più voleva dei regali in quanto Nathalie Caldonazzo. Non essendo Julia Roberts le ho detto ma perché ti devo dare un cadeau? La presentazione è la stessa della clip.