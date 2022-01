Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Delia Duran si sono confidate appieno in merito al loro rapporto – decisamente complesso – con Alex Belli (che è stato buttato fuori dallo studio da Alfonso Signorini).

“Alex mi ha detto cosa è successo sotto le coperte”, Delia e Soleil vuotano il sacco

L’amore è esclusivo ma se lo condividi con più persone devi dichiararlo e devono essere d’accordo tutte le persone, ma non era questo il caso. Adesso dovete capire cosa volete e su quali basi… tutto lì. Io ho capito la tua rabbia. Mi sono presa una bella valanga di merd*. – riporta blogtivvu – Non mi sento vittima perché quello che abbiamo vissuto l’abbiamo vissuto in due. Io, sicuramente, sono sempre stata più chiara. Devi considerare anche che stai parlando di un matrimonio e avreste dovuto tutelarlo da entrambe le parti.

Piccola nota per i colleghi: se prendete i nostri virgolettati abbiate il rispetto di non cancellare la nostra fonte quando è già presente nell’articolo, grazie.

Soleil ha chiarito questo aspetto e Delia ha aggiunto:

Tu non hai colpa nonostante il vostro bellissimo rapporto. Alla fine tu ti sei allontanata e lui ha continuato. Sono impulsiva e dico le cose senza pensare… alcune cose me le potevo risparmiare. – si legge su blogtivvu – Nel confessionale non sono mai andata contro di te. Alla fine tutte queste robe le sta facendo Alex da solo. Anche tu, a questo punto, sei una vittima di tutto questo. Se tu mi scrivi una lettera dicendomi di difendere il nostro amore io lotto per te specie perché vengo da un rapporto… il mio ex mi ha derubato e preso tutto e di più. Lui mi ha dato quella forza aiutandomi. Per cui, io dico, abbiamo combattuto cose peggiori di questa roba… – scrive blogtivvu – però se io vengo tradita nella fiducia e il rispetto è normale che non ti prendo più sul serio. Questo mi ha messo in confusione perché è un egocentrico ed egoista. Sì, lo so che quella è la sua personalità ma voglio sincerità.

Soleil e Delia hanno – finalmente – parlato di ciò che è accaduto sotto le coperte con Alex quando era ancora dentro la Casa del Grande Fratello Vip:

Qui sei anche sotto l’occhio di tutta Italia e devi portare rispetto per te stessa anche solo alludendo su ciò che abbiamo fatto sotto le coperte… Delia, ma si è visto cosa? Si è visto tutto ma non era niente di… – riporta blogtivvu – Questa è tutta la verità che tutti chiedevano ed io ci ridevo pure. Io e lui non capivamo… ma forse volevano sapere se qualcuno tra di noi si fosse innamorato andando oltre. Dentro di me lo sapevo ma non capivo a cosa si potessero riferire. Lui vuole recuperare il vostro rapporto altrimenti non ti avrebbe scritto quella lettera. Forse è ferito dal fatto che tu sei qua. Lui mi ha detto che anche tu sei cambiata e non c’era più una connessione.

Delia ha aggiunto che averlo perdonato per questa “sbandata” sarebbe stata la dimostrazione più alta del suo amore:

La mia dimostrazione per lui? L’ho perdonato! Lui mi ha detto delle bugie che abbiamo scoperto stasera. Tutti questi sbalzi di umore di queste settimane… lui si è isolato, mi rispondeva urlando e continuava a mandarti tweet. Non eravamo più connessi. La prima settimana mi ha chiesto scusa per tutto quello che ho fatto ed io come una coglion* l’ho perdonato. Ci sta che per tre mesi ti manca una persona… dorme con te 24 ore su 24 e ti manca quell’affetto è normale che cadi subito. Spero che lui voglia recuperare questo rapporto ma io più di così cosa posso fare? Sì è visto tutto Sole. Nel web alle 4 del mattino… – si legge su blogtivvu – lui mi ha confessato ed io gli ho chiesto se è stato così… lui mi confessa tutto e mi ha detto che vi siete toccati e blablabla… e basta, solo quello. Ed io ho detto va bene, ed è per questo che io l’ho perdonato perché poteva accadere con chiunque cadere in tentazione… ma le parole e quello che ti ha detto e confessato lo sto scoprendo adesso. Per me è ancora peggio, ti dico la verità. Lui mi ha detto che era caduto in tentazione ma io lo vedevo con gli occhi che parlano più di mille parole. Tra voi è stata una cosa intensa ed io ho visto tutto ma lui non ha avuto le palle di confessare la verità. – scrive blogtivvu – Lui mi ha detto che era dentro una “bolla” e sentiva la mancanza di affetto. Io lo sento subito quando una persona mi sta mentendo. Io sono un libro aperto per Alex, non ci sono misteri tra di noi.

