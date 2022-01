Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello Vip ed intanto Soleil Sorge e Davide Silvestri per un momento hanno virtualmente riunito il trio e mandato un messaggio speciale e in parte in codice all’amico Alex Belli. L’attore è stato eliminato da tempo ma continua ad essere protagonista nella spiatissima Casa.

Soleil e Davide, la sfida ad Alex Belli

A quanto pare Alex Belli ha lasciato il segno al GF Vip. Lo dimostra l’atteggiamento di Soleil e Davide che anche oggi hanno dedicato il loro pensiero all’amico.

I due Vipponi hanno lanciato una sfida all’attore. Ad esordire durante la giornata di oggi è stato Davide che rivolgendosi al collega ha esclamato:

Belli check! Se scrivi circensi allora ci pensi! #circensi!

Ad unirsi al suo appello è stata anche la Sorge. Giacomo Urtis ha chiesto maggiori dettagli sulla loro sfida aggiungendo: “Ora lo deve twittare!”.

Alex non ha perso tempo ed ha subito raccolto la sfida dei due amici rispondendo su Twitter e dimostrando di seguire costantemente le vicende interne alla Casa. E molto presto seguirà con ancora maggiore attenzione, dopo l’ingresso imminente della moglie Delia Duran!