Il provvedimento che il Grande Fratello Vip ha preso contro Alessandro Basciano nella puntata di ieri del reality, non è particolarmente piaciuto alla fidanzata Sophie Codegoni ma anche a Soleil Sorge. Terminata la puntata in diretta su Canale 5, infatti, le due Vippone hanno avuto modo di commentare l’accaduto, dicendosi in disaccordo con la decisione della produzione.

Soleil Sorge commenta la disparità di trattamento rispetto a Nathaly

Soleil Sorge, in modo particolare, si è detta d’accordo a dare peso a situazioni come quella che ha coinvolto Alessandro Basciano, ma ha sostenuto che il medesimo peso dovrebbe essere dato a tutti. Ad essere d’accordo anche Sophie, che ha commentato:

A tutti lo stesso peso, non a qualcuno in un modo e a qualcuno in un altro. Per questo ti dico che su Ale ci sono mille cose che non vanno ma viene veramente montato molto in over anche. Nathaly ha detto delle cose molto molto molto più gravi e non è mai stato fatto un caso. Alex ha preso uno schiaffone in faccia da Delia e niente… Se lo avesse fatto un uomo ad una donna tragedia, perché è una tragedia, ma anche se una donna lo fa ad un uomo è una tragedia.

Soleil ha concordato con tutto ciò che ha detto l’ex tronista ed in particolare, rispetto alle parole di Nathaly passate in secondo piano, ha commentato:

Sentire certe parole dette da Nathaly, non è stato fatto niente neanche quando ha detto a Jessica ‘urli come una scimmia’. Ti ricordi quando l’ho fatto io allo stesso modo è stato chiarito e spiegato e in quel caso non era palesemente riferito al modo perché erano in più persone ed era riferito alla situazione, ed è stato fatto un caso pesantissimo dove io mi sono sentita morire dentro perché io lotto contro la diversità. Mi chiedo perché di altre persone vengano raccontate le cose private e di me niente. Caso di Stato quando l’ho detto io, oggi lei lo dice così e non viene detta neanche una parola. Mi auguro e penso che sia stato con le stesse identiche intenzioni nel senso dell’urlare. A me avete montato un caso. Perchè a me è stato dato un peso e a quest’altra no? Anche quando io disse a Gianmaria la cosa degli scarafaggi è stato fatto un caso e qua no. Non sono d’accordo.

Sophie è giunta ad una conclusione inevitabile: