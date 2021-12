Soleil cita Luca Vismara al GF Vip: l’ex dell’Isola replica in modo pungente

Prima del Grande Fratello Vip Soleil Sorge si è fatta apprezzare dal pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. In quella occasione l’italo americana ha litigato più volte con Luca Vismara, ex allievo di Amici sbarcato in Honduras.

Soleil cita Luca Vismara al GF Vip

Davide Silvestri ha affermato che gli piacerebbe avere al GF Vip proprio Luca Vismara, suo vicino di casa con il quale ha un ottimo rapporto.

Soleil a questo punto ha affermato che, qualora entrasse Luca, lei farebbe immediatamente le valigie per andare via.

L’ex allievo di Maria De Filippi ha deciso di replicare in modo tagliente, come spesso accade quando commenta dinamiche di questo tipo:

Voi vorreste Vismara dentro le quattro mura della Casa? Personalmente preferirei vedere Vera Gemma per rivivere le geniali dinamiche di Pechino Express.

PARLANO DI LUCA VISMARA E SOLEIL DICE CHE LUI LA VUOLE IMITARE, CHE NON VUOLE SENTIRE IL SUO NOME E CHE ROVINEREBBE IL SUO PERCORSO.

GLI AUTORI CHE NEL FRATTEMPO LO STANNO GIÀ CONTATTANDO: #GFvip pic.twitter.com/buMQU6XDmF — ✨Samu✨ (@ItsSoSamu) December 16, 2021