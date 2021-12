Cosa è successo dopo l’abbandono/squalifica di Alex Belli dal GF Vip? A raccontare un retroscena sul post puntata di lunedì scorso, ci ha pensato un ex gieffino dell’edizione, Samy Youssef, nel corso di una recente diretta su Instagram.

L’ex Vippone ha raccontato in diretta social ciò che ha visto con i suoi stessi occhi proprio subito dopo l’ultima puntata, quando cioè Alex Belli si è ricongiunto a Delia Duran lasciandosi alle spalle Soleil Sorge.

Durante la diretta alla quale hanno preso parte anche Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Jo Squillo, il giovane modello si è lasciato andare ad alcune rivelazioni, confidando di aver visto Alex e Delia subito dopo la puntata in hotel.

Nonostante i momenti di tensione trapelati nel corso della diretta televisiva, a distanza di poco tempo pare che tra i due sia tornato subito il sereno, almeno stando alle parole dell’ex gieffino (video in apertura):

Io li ho visti davanti ai miei occhi nella stessa sera in hotel. E ti posso dare la garanzia al 100% che erano lì davanti a me a pomiciare come se niente fosse. E quindi mi viene da pensare che è tutto programmato proprio alla grande. E’ tutto programmato. Ma voi ancora ci credete veramente che non sono una coppia aperta? Ragazzi, è palese che lo è. Solo che hanno recitato malissimo. La gente li ha sgamati.