Soleil Sorge è sicuramente la concorrente più interessante del Grande Fratello Vip 6 partito ieri sera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. La rete ha già colto un momento “spinoso”.

GF Vip, Soleil Sorge non bestemmia ma dice una bugia

Secondo alcuni utenti Soleil Sorge avrebbe bestemmiato ed invece, come potete ascoltare dal video a seguire, non c’è stata alcuna imprecazione da parte de La Stasy che si è fermata giusto in tempo.

Dio Po credo che sia la divinità protettrice dei fiumi #GFvip pic.twitter.com/PizEtgJybW — freedom ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) September 14, 2021

Soleil non ha bestemmiato ma ha sicuramente detto una bugia definendosi una giornalista nel suo video di presentazione. Facendo una rapida ricerca nell’elenco dell’Odg il suo nome non compare.

Signorini parla delle nuove regole per i provvedimenti