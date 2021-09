Volano immediatamente stracci tra Soleil Sorge e Raffaella Fico, durante le prime nomination nella Casa del Grande Fratello Vip. Nemmeno il tempo di iniziare, che gli animi si sono scaldati regalandoci le prime perle trash.

Durante il primo giro di nomination è nato subito un battibecco tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. La modella ha nominato la ricciolina che non le ha mandate a dire:

Soleil ha provato a giustificarsi:

Le altre non potevo nominarle, ognuna per un motivo diverso.

Poi ha concluso con un ironico: “Bye Bi*ch” (“Ciao St*onza”), che non è piaciuto alla Fico:

Per fortuna che tra donne bisogna essere solidali, non mi sembra carino dire certe cose davanti a tutti. È perfida.

In un mondo di Raffaella Fico siate Soleil Sorge.

E quando domani mattina litigheranno perché Soleil dirà a Raffaella “Io morta” e la Fico le chiederà di avere rispetto per i defunti? #GFVIP pic.twitter.com/sl20ECwCBM

SOLEIL: “dicono di me che sono snob, persino antipatica, non so chi l’abbia detto ma posso essere molto peggio di quello che dicono”#GFvip pic.twitter.com/dp2dTf6u40

— (@Cmarti_10) September 13, 2021