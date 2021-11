Alex Belli ha “minacciato” di lasciare il Grande Fratello Vip ed ha cambiato idea solamente per merito di Soleil Sorge. Proprio l’italo americana, si è confidata successivamente con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, evidenziando alcuni dubbi sull’attore e la moglie Delia Duran.

Mi feriscono le cose che vengono dette. – riportano i colleghi di Biccy.it – Perché non penso di meritarmi questo. Mi sono sentita dire che sono una gatta morta e che devo vergognarmi. Alex con me ha sempre parlato del fatto che lui e lei avessero un rapporto di amore profondo, ma senza gelosie. Lui mi ripeteva che Delia non si sarebbe mai fatta pensieri sbagliati sul nostro rapporto. Capisco che da fuori può essere frainteso, ma io mi affidavo alle parole di Alex.

Soleil Sorge ha evidenziato i primi dubbi su Alex Belli e la moglie Delia Duran:

Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato a questo gioco. Le sto pensando tutte. Lei ad esempio secondo me ha detto che sono una gatta morta per provocarmi e farmi sclerare. Lui poi in effetti ha detto cose fraintendibili sulla nostra amicizia. Mi sento strumento di una cosa che non mi appartiene. C’è qualcosa che non mi torna…

Quindi Manila mi stai dicendo che o è un attore ed è d’accordo con lei, oppure è cotto davvero? A me darebbe fastidio in entrambi i casi, perché se è un attore significa che lui e la moglie hanno fatto questo piano già prima, se prova qualcosa comunque passo male io da donna. Avete visto che mi sono presa io della gatta morta che doveva fermarlo.