Dopo una puntata sul set, Alex Belli ci ha regalato il colpo di grazia finale affermando di voler lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge, raggiungendolo, ha cercato di farlo ragionare.

Io vado fuori ragazzi, non vengo in confessionale. – riportano i colleghi di Biccy.it – Soleil io non ce la faccio più a stare qua dentro lo capisci? Tu devi rimanere qui. Devi restare e io non voglio metterti in questa roba… Mi dispiace di averti trascinato in questa situazione. Non era il mio game. Io sono qua per dimostrare la mia artisticità, non per perdere la mia vita fuori. Il fatto è che non ce la faccio a stare qui a fingere. Perché è venuta la mia donna prima e mi ha guardato negli occhi. Non è il mio gioco. Il mio amore è molto più importante di tutta questa roba. Basta così non va e non mi piace. Tra l’altro non sto bene così dopo quello che è successo.