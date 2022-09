Sofia Giaele De Donà e il suo concetto di amore libero. Dopo la chimica artistica dello scorso anno, nella Casa del Grande Fratello Vip 7, l’influencer parla del particolare rapporto con il marito, lontano da lei per circa sei mesi all’anno per via degli impegni di lavoro.

Mi fa ridere quando giudicano il mio matrimonio che magari è esplicito. Noi ci diciamo le cose in faccia. Io e mio marito siamo molto chiari, siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se io mi voglio divertire mi diverto. Preferisco un rapporto come il nostro, dove ci diciamo le cose, le facciamo.

Lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento, se io lo so. Se non ci sono sentimenti, per me va bene. So che stare sei mesi senza, ovviamente… no, non impazzisco. Abbiamo questo genere di rapporto e preferisco la sincerità. Se s’innamora di un’altra? Chiuderei.