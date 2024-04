Smantellata (per sempre) la Casa del Grande Fratello – VIDEO

L’inizio dei lavori di rimozione della Casa del Grande Fratello ha segnato la fine di oltre 20 anni di trasmissioni ininterrotte presso gli studi di Cinecittà.

Ogni mobile e accessorio presente negli ambienti familiari del noto reality show è stato rimosso, definitivamente. Questo segna una svolta significativa per il programma in onda su Canale 5.

Le telecamere hanno catturato l’evolversi dello smantellamento degli ambienti, permettendo agli spettatori di dare uno sguardo a quelle stanze senza la magia delle luci dello spettacolo.

Anche se alcuni fan del reality hanno espresso preoccupazione per questa decisione, non c’è motivo di allarmarsi. Come annunciato in precedenza, lo smantellamento della Casa del Grande Fratello a Cinecittà è parte di un trasferimento già pianificato da qualche tempo.

Infatti, a partire dalla prossima edizione, il Grande Fratello non sarà più trasmesso da Cinecittà, ma si sposterà in una nuova location.

La nuova casa e lo studio saranno situati nei Lumina Studios, immersi nel suggestivo Parco di Veio, nella zona Nord della città di Roma.

Questa nuova sede ha suscitato grande curiosità tra i fan, poiché promette un’esperienza completamente diversa. Anche lo studio da cui saranno condotti il programma e i commenti degli opinionisti subiranno un cambio significativo.

Ci aspettiamo quindi sorprese e un nuovo look per il famoso reality show in partenza, con la prossima edizione, da settembre 2024.