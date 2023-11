L’eliminazione di Ricky Tognazzi a Ballando con le Stelle, almeno per il momento calmerà un po’ i toni tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli, anche ieri protagoniste di una parentesi a suon di scintille. Da settimane, ormai, le due donne si punzecchiano vicendevolmente, se non fosse che Simona Izzo ci va giù pesante, minacciando querele e lasciando spesso la giurata senza parole con frasi ad effetto, come quelle pronunciate ieri sera.

Simona Izzo e il nuovo scontro a Selvaggia Lucarelli

Dopo l’esibizione di Ricky Tognazzi, ecco che ancora una volta si è rinnovato il siparietto tra le due donne. Selvaggia Lucarelli continua a restare nella sua posizione, sostenendo cioè che il concorrente continui ad essere fin troppo asfissiato dalla presenza ingombrante della moglie Simona Izzo.

Terminata la performance – abbastanza deludente anche per gli altri giurati -, è toccato a Selvaggia che ha così commentato:

Io capisco la difficoltà che puoi avere, ma vale per tutti: nessuno è ballerino qua. Il problema stasera è che era un po’ tutto vecchio, polveroso, sia fuori dal palco che sul palco. La gag con Simona era un roba da cabaret da dopoguerra. Stai diventando più triste.

“Sarà la vostra presenza che mi fa diventare triste!”, ha replicato a sorpresa Tognazzi, infastidito. A quel punto la Lucarelli ha voluto dare un consiglio al regista: “Non sarebbe meglio liberarti della zavorra?”. “Ma basta, hai un po’ rotto!”, è esploso il concorrente. “Anche tu sei un po’ invecchiata, a dire sempre le stesse cose”.

Selvaggia ha accusato la coppia di aver preparato la gag a tavolino, parole che hanno portato all’intervento di Simona Izzo:

Voglio rispondere dolcemente oggi a Selvaggia sulla gag: noi le battute non ce le prepariamo, ci vengono: io sono una sceneggiatrice, lui è un regista. La terza incomoda mi pare che sei tu, anche tu sei moglie.

Selvaggia ha precisato di non esserlo affatto ma la Izzo non si è zittita, proseguendo:

Hai subito le stesse cose che sto passando io. Io non ho detto che ti avrei querelato, Selva’ facciamo pace, oppure fai pace con le mogli. Non so perché hai questo problema!

Poi la frase che ha spiazzato Selvaggia Lucarelli, dal significato a dir poco incomprensibile:

Non sei signora neppure all’anagrafe.