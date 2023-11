Ieri sera, sabato 11 novembre, dopo quattro puntate di Ballando con le Stelle è stato decretato il primo eliminato dell’edizione. Si tratta di Ricky Tognazzi, in coppia con Tove Villfor. L’attore è regista, finora al centro della diatriba con Selvaggia Lucarelli (con la collaborazione della moglie Simona Izzo, onnipresente in studio), è momentaneamente fuori dai giochi.

Classifica Ballando con le Stelle 2023 ed eliminato dell’11 novembre

In apertura di quarta puntata di Ballando con le Stelle, Lino Banfi ha confermato il suo abbandono. L’attore pugliese ha spiegato di essere stato costretto a sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica ai denti che lo ha portato ad assumere antibiotici e a ritirarsi dal talent ballerino.

Questo ha portato la conduttrice Milly Carlucci a prendere una decisione rispetto ai due concorrenti – Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi – finiti allo spareggio: entrambi sono stati rimessi in gioco con un malus di 10 punti.

In seguito alla classifica della giuria e dopo l’assegnazione del tesoretto da parte di Alberto Matano (30 punti a Paola Perego) e del voto di Rossella Erra (30 punti a Rosanna Lambertucci), a classificarsi primi sono stati Paola Perego e Angelo Madonia, mentre Ricky Tognazzi e Tove Villfor ultimi.

Con i voti del pubblico da casa, a finire allo spareggio sono stati Lorenzo Tano e Lucrezia Lando contro Ricky Tognazzi e Tove Villfor. Ad avere la peggio è stato Ricky Tognazzi, che ha ricevuto il 19% delle preferenze contro l’81% di Lorenzo Tano.

Ecco qual è stata la classifica (che non tiene conto dei voti social i quali non vengono svelati in puntata):

Paola Perego e Angelo Madonia 63 punti; Simona Ventura e Samuel Peron 45 punti; Wanda Nara e Pasquale La Rocca 45 punti; Antonio Caprarica e Maria Ermachkova 41 punti; Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 38 punti; Sara Croce e Luca Favilla 37 punti; Rosanna Lambertucci e Simone Casula 35 punti; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 33 punti; Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 27 punti; Giovanni Terzi e Giada Lini 18 punti; Ricky Tognazzi e Tove Villfor 16 punti.