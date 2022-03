Signorini tira le somme del GF Vip: “Concorrenti più stupidi che razzisti”

Questo lunedì sera Alfonso Signorini tornerà in onda con la finale del Grande Fratello Vip. Intervistato dal Corriere della Sera il conduttore del reality show ha fatto il punto di questa travagliata edizione.

Non si può fare del Grande Fratello un campione di correttezza, un programma per sua natura politicamente scorretto. La diretta non si può edulcorare, né si può dare una visione della realtà diversa da quella che è.

Nelle edizioni precedenti eravamo più rigorosi e inflessibili, ci sono stati attriti e contrasti nel gruppo di lavoro. Ad esempio la squalifica di Fausto Leali per la N-word era sembrata esagerata e fuori luogo. Volevo un’edizione più spregiudicata come nella natura del programma.