Alfonso Signorini, nel corso della fascia quotidiana del Grande Fratello Vip, ha svelato le prime anticipazioni della puntata di stasera, delineando i contorni di ciò che intendono fare dopo il ritiro di Marco Bellavia.

La notizia è clamorosa: sabato mattina Marco Bellavia ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip. Vediamo qui le ultime drammatiche immagini del confessionale dove ci annuncia che non ce l’avrebbe fatta a continuare il suo percorso. Una decisione maturata dopo una notte, quella di venerdì, particolarmente difficile.

La Casa può essere una cura in un momento di down della vita e la storia di Pamela lo dimostra, oppure Daniele Bossari. Però a volte la Casa acuisce ancora i problemi come è accaduto purtroppo a Marco, la convivenza forzata, la situazione di costrizione evidentemente non era un percorso adatto per quello che era la sua situazione adesso.

Avremo modo di parlarne stasera e ne parleremo anche con i concorrenti che hanno reagito in modo per noi inatteso e condannabile. Mostrando aridità e mancanza di empatia e solidarietà, nessuno ha allungato una mano a Marco nonostante lui avesse chiesto pubblicamente un aiuto. Questo è un atteggiamento che troviamo anche nella vita di tutti i giorni. Parleremo di questo e capiremo anche come venirne fuori perché il pubblico ha condannato certi atteggiamenti e certe frasi che oggi non si possono e non devono essere tollerate.