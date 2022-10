La quinta puntata del GF Vip 7 in programma per oggi, 3 ottobre 2022 ed in onda su Canale 5 si preannuncia imperdibile. Saranno presi provvedimenti nei confronti di coloro che hanno contribuito ad alimentare la decisione di Marco Bellavia di lasciare la Casa? Lo scopriremo nelle prossime ore, ma nel frattempo possiamo scoprire chi è il preferito del Grande Fratello Vip secondo i recenti sondaggi online.

Preferito del Grande Fratello Vip: chi è

Parlare del preferito del GF Vip alla vigilia del nuovo appuntamento appare alquanto difficile dopo quello che è accaduto negli ultimi giorni. Il pubblico da casa si è già schierato contro la Casa ed a finire nel calderone sarebbero quasi tutti i Vipponi ancora in gara. Il motivo è ormai ampiamente noto.

Dovendo però rispondere alla domanda sollevata dai sondaggi online, Ginevra Lamborghini ed Antonella Fiordelisi sono risultate essere le preferite. La prima è l’unica ad aver fatto mea culpa dopo il bullismo rivolto a Bellavia, mentre la seconda è una delle poche ad aver ascoltato Marco ed espresso la sua vicinanza.

Diamo quindi uno sguardo al preferito del GF Vip secondo un primo sondaggio ospitato da Reality House: in cima troviamo proprio Ginevra al 33% seguita da Antonella all’11% e, escluso Marco ormai fuori dalla Casa, Antonino con l’8% delle preferenze.

Una situazione molto simile la ritroviamo nel sondaggio ospitato su Grande Fratello Forum, nel quale al primo posto la spunta Antonella Fiordelisi seguita da Ginevra e da Luca Salatino.