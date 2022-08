Lega italiana per la lotta contro l’AIDS (LILA), sostiene appieno la scelta di Alfonso Signorini di arruolare Giovanni Ciacci nella Casa del Grande Fratello Vip che ha svelato, proprio di recente, la sua sieropositività.

Applausi per Signorini per aver scelto Giovanni Ciacci al GF Vip: parla LILA

L’Onlus ha diramato un comunicato stampa in merito, così come riportano i colleghi di Biccy: “Con la sua partecipazione a una trasmissione popolarissima, seguita da target differenziati e trasversali, Giovanni intende così lanciare un forte messaggio contro ogni forma di stigma e pregiudizio nei confronti delle persone con HIV”, si legge.

La nota stampa prosegue:

Ciacci è deciso, inoltre, a far capire che, chi segue correttamente una terapia antiretrovirale può ridurre la presenza di virus a livelli non rilevabili e questo rende l’HIV non più trasmissibile ad altre persone. I dati, del resto, confermano il grande successo di queste terapie: in Italia oggi, oltre il 95% delle persone con HIV in trattamento raggiunge la soppressione virologica; è una percentuale tra le più alte al mondo, grazie alla gratuità delle cure, alla competenza dei medici e al buon livello dei servizi d’infettivologia.

La Lega italiana per la lotta contro l’AIDS continua:

Grazie alle terapie, il virus non è più rilevabile nel sangue e non può nemmeno essere trasmesso ad altre persone. E questo è vero, anche se non si utilizza il profilattico nei rapporti sessuali, pur ricordando che il condom protegge comunque da altre IST, Infezioni Sessualmente Trasmissibili. Con le terapie antiretrovirali oggi disponibili, si può avere un’esistenza normale, le prospettive di vita si allineano a quelle della popolazione generale, si possono avere figli, si può condurre una vita sessuale, relazionale, sentimentale piena e serena. Prima si iniziano le terapie, tanto più la nostra salute ne risulterà protetta. Per questo tutte le agenzie sanitarie internazionali raccomandano di facilitare e ampliare l’accesso al test.

Arruolare Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip è stata una scelta intelligente e mirata, spero solo non si trasformi tutto in uno “show” ma si focalizzi l’attenzione sulla prevenzione e l’informazione.

L’Onlus difende Ciacci dagli attacchi