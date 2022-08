Umberto Smaila al Grande Fratello Vip 7 insieme al figlio? Il conduttore di “Colpo grosso”, potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia e in partenza dal prossimo 19 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini.

Smaila, intervistato dal settimanale Nuovo, ha svelato di aver fatto il provino insieme al figlio e di voler entrare nella Casa del GF Vip insieme a lui per potergli regalare anche una opportunità nel mondo dello spettacolo:

Per carattere non riesco a stare fermo e, se la cosa dovesse andare in porto, sarebbe l’occasione giusta per stare un po’ seduto, visto che sono reduce da due operazioni al femore. Accetterei ad una sola condizione: partecipare al reality insieme a mio figlio Roy. Abbiamo fatto il primo colloquio insieme, voglio dargli un’occasione di visibilità, prima che si affacci al mondo del lavoro.