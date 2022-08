Adriana Volpe, dopo la mancata riconferma al Grande Fratello Vip, rompe il silenzio e interviene tra le pagine del settimanale Nuovo, lanciando una sonora frecciatina a Sonia Bruganelli, sua compagna di avventura dello scorso anno.

Sonia Bruganelli “risponde” ad Adriana

“La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre”, ha dichiarato Adriana Volpe tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Per tutta risposta, the pipol ha voluto aggiungere l’ipotetico motivo della mancata riconferma di Adriana Volpe:

Noi di Pipol però aggiungiamo che forse tra gli errori di Adriana commessi durante la sua presenza al Grande Fratello Vip ci sarebbe stato quello di cambiare pareri di pubblicità in pubblicità, di puntata in puntata, facendosi condizionare troppo dai social. Questo alla base il motivo dello stop.

La reazione della Bruganelli non si è fatta attendere. Condividendo il post della pagina Instagram citata prima, ha aggiunto l’emoji che se la ride a crepapelle.

Del resto, se la Volpe cambiava idea assecondando il pubblico social (in base a ciò che scrive la pagina su IG) ad andare eternamente controcorrente risultando antipatica al 90% dei telespettatori ci ha sempre pensato la moglie di Bonolis.

E aggiungo: da quando cambiare idea è un “crimine”? Mi pare che proprio la Bruganelli l’abbia fatto di recente accettando il ruolo che aveva svelato (con forza) di non voler riconfermare.